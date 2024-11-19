Бывший лидер россиян в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о разрешении администрации Байдена Украине бить дальнобойным оружием по территории государства-террориста, информирует издание «НБН».

Соратник Путина заявил, что соответствующим решением власти США «создают эскалацию конфликта», с которой придется разбираться администрации новоизбранного главы Америки Дональда Трампа.

По словам Медведева, в этой ситуации важно одно – утверждение новой ядерной доктрины кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Замглавы Совбеза РФ считает, что удары Сил обороны Украины дальнобойными ракетами по территории страны-агрессора теперь Москва может расценивать как «нападение государств НАТО» на Россию.

Политик убежден, что в таком случае Москва якобы имеет право ударить в ответ оружием массового поражения по украинской столице и основным объектам Североатлантического Альянса.

Как сообщалось, глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддерживает решение американского руководства о нанесении ударов ракетами ATACMS по РФ.