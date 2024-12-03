Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора в ходе брифинга высказался о заявлении Зеленского о необходимости взять под «зонтик» Альянса подконтрольную Киеву часть территорий Украины, информирует издание «НБН».

Глава НАТО считает, что Украине не нужны дискуссии относительно того, как мог бы выглядеть мирный процесс. Политик отметил, что сейчас приоритетом является предоставление военной помощи Киеву, чтобы он смог вести с Москвой переговоры с позиции силы. По его словам, на этом вопросе сосредоточатся члены блока.

Рютте добавил, что союзники могут придумать много сценариев мирного процесса, однако сейчас нужно усилить Украину, ведь только в этом случае она сможет начать диалог с РФ.

Отметим, что Зеленский в интервью иностранному СМИ рассказал, что для прекращения активной стадии войны часть Украины нужно взять под «зонтик» Североатлантического Альянса. Остальные территории страны Киев сможет вернуть дипломатическим путем.

Как сообщалось, президент рассказал об ожиданиях от политики администрации 47-го главы Белого дома Дональда Трампа.