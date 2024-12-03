Агентство Reuters, ссылаясь на слова высокопоставленного дипломата Альянса, пишет, что для достижения консенсуса о вступлении Украины в военно-политический блок потребуются недели и месяцы, информирует издание «НБН».

Журналисты напомнили, что глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отправил своим коллегам в государствах НАТО письмо, призвав их принять положительное решение в пользу его страны. Представитель Киева считает, что членство в организации устранило бы один из главных аргументов РФ в пользу ведения войны – стремление не допустить интеграцию Украины в Альянс.

Неназванные дипломаты утверждают, что пока среди 32 членов блока нет признаков консенсуса по этому вопросу, чтобы можно было принять решение на встрече глав МИД в Брюсселе.

Высокопоставленный чиновник из США сообщил, что дипломаты на мероприятии сконцентрируются на расширении поддержки Украины, чтобы Киев смог занять максимально прочную позицию на возможных переговорах с Москвой.

Напомним, как сообщали в Defence Express, в Альянсе не видят смысла в передаче истребителей Gripen для ВСУ.