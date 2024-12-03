Французское издание Le Monde пишет, что на данный момент не поддерживают идею приглашения Украины в Североатлантический Альянс США, ФРГ, Бельгия, Испания, Венгрия, Словакия и Словения.

В то же время настаивают на том, что Украину нужно пригласить в НАТО два государства – Великобритания и Франция, информирует издание «НБН».

По словам журналистов, американский лидер Джо Байден отказался принять соответствующее решение и можно полагать, что этого не сделает и новоизбранный президент Америки Дональд Трамп, который всегда выступал против интеграции Украины в Альянс. СМИ утверждает, что республиканец предложит отложить вступление страны в военно-политический блок по меньшей мере на два десятилетия.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что если Североатлантический Альянс возьмет под «зонтик» подконтрольные Киеву территории Украины, это поможет завершить активную стадию боевых действий. Генсек НАТО Марк Рютте ответил на слова главы государства.