Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства на заседании глав МИД государств-членов Организации Североатлантического договора в Брюсселе 4 декабря заявил, что «Российская Федерация приложила руку» ко многим вооруженным конфликтам по всему миру.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам дипломата, агрессивная страна присутствует во многих войнах, которые сейчас происходят в разных частях планеты. В этом контексте представитель Лондона призвал союзников «серьезно отнестись» к оборонным расходам.

Отметим, что недавно в правительстве Соединенного Королевства заявили, что россияне готовы начать против Великобритании «волну кибератак», в частности вывести из строя электросети. В Лондоне предупредили, что союзникам не стоит недооценивать угрозу со стороны РФ.

Как сообщалось, глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала условие отправки войск Германии в Украину.