Руководитель польского внешнеполитического ведомства в интервью TVP World объяснил, решение Варшавы о закрытии консульства РФ в Познани. Такой шаг властей был предопределен «диверсионными действиями» россиян на территории государства и других стран Европы.

По словам дипломата, в ответ на это руководство РФ закрыло консульство Польши в Санкт-Петербурге, пишет издание «НБН».

Министр пригрозил, что в случае продолжения актов диверсии и терроризма Варшава закроет все оставшиеся на территории Польши консульства Российской Федерации.

Глава МИД отметил, что Москва не имела права делать ответный шаг, поскольку закрытие консульства страны-агрессора в Познани связано с кампанией поджогов в Польше и государствах-союзниках. Сикорский добавил, что, к счастью, диверсии россиян не привели к жертвам, однако «каждый знает, какова РФ».

Чиновник сообщил, что польское руководство восприняло закрытие консульства в Санкт-Петербурге «с достойным безразличием», поскольку такой шаг российских властей был предсказуем.

Напомним, глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что россияне увеличивают свое присутствие в Балтийском море.