Руководитель оборонного ведомства Германии заявил, что агрессивная страна в течение некоторого времени увеличивает свое присутствие в Балтийском море и неоднократно там демонстрировала провокационное поведение.

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на n-tv.

Представитель Берлина уточнил, что Россия в Балтийском море увеличила количество кораблей своего военно-морского флота, а также гражданских судов. Иногда в акватории присутствует и флот КНР.

По словам чиновника, это говорит о важности Балтийского моря для Москвы и Китая, в частности в плане обхода санкционных ограничений. Там россияне неоднократно устраивали провокации, характерные еще для времен холодной войны, для проверки реакции государств НАТО.

Как сообщалось, глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми заявил, что Россия «приложила руку» ко многим вооруженным конфликтам на планете. В связи с этим британский министр обратился к союзникам.