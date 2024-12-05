Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ в интервью CNN сообщил, что Москва готова рассмотреть предложения новоизбранного президента США по Украине. При этом он отметил, что команда Трампа еще не выходила на связь с российским руководством, пишет издание «НБН».

По словам Рябкова, когда к властям страны-агрессора «придут с идеями», они их внимательно изучат. Представитель МИД уточнил, что в Москве обращали внимание на заявления отдельных лиц из окружения 47-го главы Белого дома.

Чиновник заверил, что, несмотря на готовность рассмотреть предложения республиканца по Украине, Кремль не намерен отказываться от «базовых элементов» своей официальной позиции.

Заместитель Лаврова призвал администрацию Джо Байдена «воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта» в Украине, поскольку остановить этот процесс будет невозможно. Также Рябков добавил, что Вашингтон использует все возможное средства, чтобы не дать РФ достичь ее целей в «СВО», однако якобы у него это не получится.

Напомним, руководитель британского МИД Дэвид Лэмми заявил, что россияне «приложили руку» ко многим войнам в мире.