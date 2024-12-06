В пятницу, 6 декабря, в ходе выступления на заседании высшего госсовета «Союзного государства» кремлевский диктатор сообщил, что Москва и Минск могут подписать новое соглашение о гарантиях безопасности, информирует «НБН».

Как рассказал лидер россиян, документ предусматривает взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости двух стран, а также неприкосновенности территорий и внешней границы так называемого «Союзного государства».

Российский лидер отметил, что обе стороны должны выполнять положения договора с использованием всех сил и средств, которые есть у них в наличии, в частности, тактического ядерного оружия оккупантов, которое Кремль развернул на белорусской территории якобы по предложению нелегитимного главы государства Александра Лукашенко.

Напомним, что недавно кремлевский диктатор угрожал новыми ударами ракетой «Орешник». Эксперты ISW назвали заявления российского лидера «пустым звуком».