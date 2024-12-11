Новоизбранный американский лидер дал интервью французскому изданию Paris Match во время его визита в Париж на прошлой неделе. В комментарии журналистам 47-й глава Америки заявил, что война РФ против Украины станет его главным приоритетом на международной арене после возвращения в Белый дом.

Республиканец отметил, что, оба государства теряют такое количество людей, в которое никто не может поверить, пишет «НБН».

Политик отметил, что разрешение конфликта на Ближнем Востоке также является одной из главных задач, однако боевые действия в этом регионе – «менее сложная ситуация», чем в Украине.

Новоизбранный американский президент подчеркнул, что эти войны необходимо закончить быстро, так как погибает множество людей.

Отметим, что визит в Париж стал первой зарубежной поездкой новоизбранного главы Америки после победы на выборах. Политик встретился с Владимиром Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном. Украинский президент сообщил, что обсуждалось с иностранными лидерами.