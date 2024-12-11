Глава пресс-службы венгерского премьер-министра Берталан Хаваши сообщил, что в четверг, 12 декабря, глава правительства посетит Турцию, где встретится с президентом страны, информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство MTI.

По словам чиновника, Орбан и Эрдоган в ходе переговоров обсудят «текущую международную ситуацию», в частности будут говорить о войне РФ против Украины, конфликте на Ближнем Востоке и вопросах, связанных с отношениями Будапешта и Анкары.

После встречи с главой государства политик примет участие в закрытии венгерско-турецкого года культуры в столице.

Отметим, что накануне венгерский премьер во Флориде встретился с новоизбранным американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, в среду, 11 декабря, представитель Будапешта провел телефонный разговор с кремлевским диктатором. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за общение с Путиным.

Также представитель АП РФ Дмитрий Песков сообщил, передавал ли глава правительства Венгрии российскому лидеру послание от 47-го президента США в ходе телефонных переговоров.