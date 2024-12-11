Агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного американского чиновника, 11 декабря заявило, что в ближайшие дни ВС РФ могут нанести удар по Украине из ракетной системы «Орешник», информирует издание «НБН».

По словам собеседника журналистов, у войск страны-агрессора таких экспериментальных ракет есть всего несколько штук. При этом американский чиновник отметил, что в Вашингтоне это оружие не считают решающим фактором.

В то же время агентство Associated Press пишет, что у разведки США есть данные о вероятном запуске «Орешника» в ближайшие дни. Американское руководство не расценивает такой удар как переломный момент на фронте, скорее это попытка запугивания со стороны Москвы.

Аналогичное предупреждение опубликовало и агентство Reuters. СМИ утверждает, что война в Украине переходит на завершающий и самый опасный этап, поскольку российские захватчики продвигаются самыми быстрыми темпами с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал обещание кремлевского диктатора разместить «Орешник» в Республике Беларусь.