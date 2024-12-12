Бывший президент РФ после встречи с главой КНР заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Однако, по словам заместителя главы Совбеза России, для этого украинские власти должны «понимать реалии сегодняшнего дня» и учесть предложения кремлевского диктатора.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

В свою очередь Си Цзиньпин призвал придерживаться «трех принципов деэскалации». МИД КНР пишет, что китайский лидер напомнил их содержание: не допустить расширение зоны боевых действия, эскалации войны и провокаций, которые приведут к усилению огня. Политик заверил, что Пекин продолжит придерживаться такой позиции.

Как сообщалось, руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак назвал условие для начала переговоров с агрессивной страной, прокомментировав заявления из Москвы об этом.