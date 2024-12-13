Глава итальянского оборонного ведомства Гвидо Крозетто заявил, что Рим готов поддержать миротворческую миссию Запада в Украине, при условии достижения мира. Чиновник заверил, что его государство будет способствовать этому, информирует «НБН» со ссылкой на Ansa.it.

В то же время итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни считает преждевременными разговоры на Западе об отправке миротворцев в Украину. Дипломат напомнил, что сначала нужно достичь мира и убедиться в том, что он является справедливым.

Отметим, что США и их союзники в Европе в последнее время говорят о возможности отправки миротворцев в Украину в качестве гарантий безопасности для страны, если РФ нарушит договоренности и решится на новую агрессию.

Новоизбранный американский лидер Дональд Трамп считает, что европейские государства в этой инициативе должны сыграть главную роль, отправив свои миротворческие силы в Украину. При этом республиканец не намерен привлекать войска США.

Напомним, социологи выяснили, что украинцы считают наилучшей гарантией безопасности для своей страны.