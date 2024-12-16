Глава МО РФ на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства, в котором принял участие глава Кремля, заявил, что в следующем году войска страны-агрессора намерены полностью оккупировать четыре области Украины – Донетчину, Луганщину, Херсонщину и Запорожье.

По словам министра, в следующем году РФ намерена достичь целей, которые лидер россиян озвучил в июне, и победить в войне против соседнего государства, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Кроме того, руководитель оборонного ведомства не исключает, что в ближайшие 10 лет может начаться война РФ с НАТО в Европе. Он добавил, что МО должно быть готово к такому развитию событий, поскольку в этом году ВС РФ решали задачи в рамках противостояния с Западом, которое «продолжает нарастать».

Как сообщалось, эксперт назвал главную цель главы Кремля по Украине до инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.