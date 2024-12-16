Кремлевский диктатор на расширенном заседании коллегии МО РФ заявил, что западные государства якобы «доводят Россию до красной черты», на что агрессивная страна «не может не отвечать», пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Лидер россиян пожаловался, что США и союзники «накачивают» Украину деньгами и оружием, доводя Москву «до красной черты» и вынуждая ее отвечать на это. По его словам, Кремль не угрожает применением ядерного оружия, при этом Запад делает «мифические заявления» о планах России по нападению.

Диктатор заявил, что агрессивная страна якобы вынуждена принимать дополнительные меры безопасности и взвешенно реализует это. Он пригрозил, что РФ снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если Америка начнет развертывание таких систем.

Напомним, что на заседании коллегии МО РФ выступил и глава ведомства Андрей Белоусов. Министр пообещал Путину, что в следующем году оккупационные войска захватят четыре области Украины и одержат победу в войне.