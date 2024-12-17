Руководитель оборонного ведомства ФРГ высказался об участии Германии в международной миротворческой миссии в Украине. После требования новоизбранного президента США Дональда Трампа к Европе взять на себя больше ответственности за безопасность в регионе союзники Киева начали обсуждать такую инициативу.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам министра, Берлин в будущем может помочь с отправкой миротворческих сил в Украину. Однако власти ФРГ пойдут на такой шаг при согласии не только Киева, но и Москвы. Чиновник считает, что пока что об этом говорить преждевременно.

Писториус отметил, что Германия будет играть определенную роль в обеспечении соглашения между двумя сторонами о прекращении огня. При этом глава Минобороны пока не может сказать, каким именно будет участие Берлина в этом процессе, добавив, что «сейчас гораздо больше вопросов, чем ответов».

Ранее представители руководства Италии ответили, поддержит ли Рим миротворческую миссию Запада в Украине.