Бывший президент страны-агрессора отреагировал на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова во вторник, 17 декабря, информирует издание «НБН».

Заместитель главы Совета безопасности России в комментарии пропагандистскому агентству «РИА Новости» заявил, что гибель военачальника – операция Украины. Соратник Путина пригрозил военно-политическому руководству соседнего государства «неминуемым возмездием» за ликвидацию генерала.

Напомним, что сегодня утром Кириллова и его помощника подорвали на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было прикреплено к ручке электросамоката, который неизвестный накануне поставил возле подъезда. Украинские СМИ пишут, что генерала ликвидировала СБУ.

В Сети активно публикуют кадры ликвидации начальника войск РХБЗ армии России и его помощника, которые запечатлела камера видеонаблюдения на жилом доме рядом с местом инцидента. Также СМИ обнародовали фото убитых военных.