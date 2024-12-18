Украинский президент 17 декабря заявил, что у Венгрии нет армии, которая имела бы релевантный опыт ВСУ, кроме того, у премьер-министра страны нет и других рычагов давления на кремлевского диктатора, информирует издание «НБН».

Орбан отреагировал на высказывания Зеленского на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Политик написал, что Будапешт «не будет отвечать ни на какие провокации». Глава правительства отметил, что его предложение о прекращении огня лежит на столе, и украинский лидер должен принять его или отвергнуть, добавив, что «это его ответственность».

Отметим, что президент, высказываясь о деятельности венгерского премьера, заявил, что ему не нужны «посредники» в отношениях с новоизбранным главой США, напомнив, что представителю Будапешта нечем давить на Путина.

Также во время общения с читателями иностранного СМИ Зеленский высказался о переговорах с российским лидером и ответил, пугают ли его ядерные угрозы кремлевского диктатора.