Литовский лидер скептически относится к перспективам достижения мира в Украине путем переговоров Киева с Москвой. По его словам, европейские союзников оказывают украинцам недостаточно помощи, чтобы они могли начать диалог с агрессором относительно завершения войны.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на LRT.

Науседа напомнил, что он неоднократно обращал внимание на то, что партнеры Киева давали ему много обещаний, однако не все они были выполнены. В то же время Кремль демонстрирует, что он не желает садиться за стол переговоров.

Глава государства убежден, что говорить о диалоге с агрессором сейчас преждевременно, поскольку оккупационная армия Путина продвигается на фронте, и Москва чувствует себя более сильной стороной во всех возможных переговорах. Президент Литвы не сомневается, что этот шаг приведет к несправедливому миру в Украине.

Напомним, украинский лидер Владимир высказался о переговорах с главой РФ и признался, пугают ли его угрозы диктатора.