В ходе «Прямой линии» в четверг, 19 декабря, жительница Курской области поинтересовалась у Путина, когда Россия вернет под контроль все территории приграничного региона, информирует издание «НБН» со ссылкой на ВВС.

Кремлевский диктатор отказался называть конкретную дату, однако пообещал, что российские оккупационные войска «точно выбьют» Силы обороны Украины из области. Кроме того, Москва после этого намерена оценить ущерб и восстановить все разрушенное, на что уже власти выделили 108 миллиардов рублей.

Лидер россиян выразил надежду на то, что временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн наладит индивидуальную работу с жителями Курской области.

Отметим, что соответствующие обещания Путина голословны, так как россияне в Курской и Белгородской областях жалуются на невозможность получения компенсаций или жилищных сертификатов. Им часто отказывают в помощи по формальным признакам.

Также в ходе «Прямой линии» диктатор предложил провести в Киеве «дуэль» между всеми западными системами ПВО и российским ракетным комплексом «Орешник».