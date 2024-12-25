В среду, 25 декабря, Папа Римский Франциск, выступая с центрального балкона собора Святого Петра перед тысячами верующих, упомянул о российско-украинской войне. Понтифик в рождественском обращении Urbi et Orbi призвал обе страны к мирным переговорам.

В своем послании глава Католической церкви также призвал Киев и Москву к «жестам диалога и встречи» ради достижения прочного и справедливого мира, информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

Отметим, что Франциск не впервые заговорил о переговорах украинской и российской сторон. В марте 2024 года понтифик в интервью телерадиокомпании RSI оскандалился призывом к руководству Украины «поднять белый флаг» и «не довести страну до самоубийства».

Позже в том же месяце после праздника святого Иосифа глава Католической церкви снова заговорил о переговорном процессе между Украиной и РФ. Франциск также упомянул о войне Израиля против террористической группировки ХАМАС.