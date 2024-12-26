В понедельник, 23 декабря, в Москве прошла встреча российского лидера с главой правительства Словакии. Известно, что она продолжалась 2 часа, Путин и Роберт Фицо говорили об Украине, в частности, обсуждали разные мирные инициативы. После переговоров политики никаких общих заявлений не делали.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Сегодня, 26 декабря, кремлевский диктатор, отвечая на вопросы СМИ, рассказал, что премьер-министр на встрече сообщил ему, что Словакия готова предоставить площадку для переговоров между Киевом и Москвой. Лидер россиян уточнил, что РФ не против этой идеи.

Также Путин не обошел стороной «газовую» тему. Он заявил, что Украина «наказывает» Европу, закрывая транзит российского «голубого топлива», на которое он прогнозирует рост цен.

Напомним, сербский президент Александр Вучич сообщал, что глава словацкого правительства посещал Москву, чтобы обсудить с диктатором отказ Киева продолжить транзит газа из РФ по украинской территории. Глава Украины Владимир Зеленский высказался о встрече Фицо с Путиным, указав на цель визита премьера в российскую столицу.