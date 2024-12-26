Польский премьер-министр возмутился из-за слов своего Орбана о Владимире Путине. Туск напомнил, что 25 декабря российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Украину, информирует издание «НБН».

Глава правительства Польши на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) написал, что представитель Будапешта в рождественском интервью назвал кремлевского диктатора «честным партнером венгров», а Марчин Романовский в тот день повторил терпеливо заученные пожелания на венгерском языке Boldog Karácsonyt («Счастливого Рождества»).

Отметим, что Марчин Романовский – бывший заместитель министра юстиции Польши, которого объявили в розыск за коррупционные преступления. Туск упомянул рождественское поздравление бывшего чиновника, так как Венгрия предоставила ему политическое убежище.

Ранее Орбан выразил уверенность в том, что российско-украинская война закончится в следующем году. Представитель Кремля Дмитрий песков прокомментировал заявления венгерского политика.