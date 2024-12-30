Руководитель российского внешнеполитического ведомства в интервью пропагандистскому агентству «РИА Новости» анонсировал отмену моратория на размещение РСМД, которые способны нести ядерные боеголовки.

По словам путинского дипломата, соответствующее решение Кремль принял из-за развертывания аналогичного оружия США, информирует издание «НБН».

Глава МИД пожаловался, что Вашингтон проигнорировал предупреждение Москвы и Пекина, перейдя к размещению этого вооружения в разных частях мира.

Министр не упустил возможность напомнить об ударе оккупационной армии Путина ракетой «Орешник» по Днепру. Он отметил, что эта атака – пример «испытания в боевых условиях» соответствующего оружия.

Срок договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в феврале 2026 года, однако, как заявил Лавров, РФ выйдет из него раньше. Представитель Москвы объяснил это тем, что мораторий страны-агрессора на размещение РСМД «практически нежизнеспособен», поэтому ей придется отказаться от него.

Ранее министр сообщал, что российское руководство готово «консультироваться по Украине» с администрацией Дональда Трампа.