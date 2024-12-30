Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков в очередной раз дал понять, что Российская Федерация не заинтересована в окончании боевых действий, которые она начала на территории соседнего государства, информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство «РИА Новости».

Пресс-секретарь Путина в комментарии пропагандистам заявил, что на сегодня нет предпосылок для завершения «украинского конфликта или какой-либо его фазы».

Отметим, что на прошлой неделе представитель Кремля комментировал прогноз венгерского премьер-министра Виктора Орбана о завершении войны РФ против Украины в следующем году. Чиновник жаловался, что Киев отказывается от переговоров с Москвой, что якобы вынуждает россиян продолжать боевые действия.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать во втором Глобальном саммите мира, организованном Украиной, даже если ей предоставят официальное приглашение. Кроме того, министр анонсировал отмену моратория на размещение РСМД Москвой.