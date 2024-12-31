Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что сегодня в российской столице без особой огласки и официоза похоронили заместителя командующего инженерными войсками армии РФ.

Смешко скончался 26 декабря, однако россияне не сообщают, по какой причине, информирует издание «НБН».

Эксперт напомнил, что четыре дня назад стало известно, что ГУР МОУ, СБУ, Силы беспилотных систем ВСУ, ОСГВ «Таврия» ударили из РСЗО HIMARS по скоплению офицеров «второй армии мира», собравшихся на полевое совещание. У Буданова заявляли о трех ликвидированных капитанах ВС РФ.

В обнародованной предварительной информации Главного управления разведки Минобороны Украины среди «двухсотых» офицеров Смешко не фигурировал. Не исключено, что заместителя командующего инженерными войсками армии Путина могли ликвидировать в тот же день, что пытаются скрыть россияне.

Напомним, 17 декабря в столице страны-агрессора подорвали начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. В Федеральной службе безопасности утверждают, что задержали подозреваемого в ликвидации путинского «химического генерала».