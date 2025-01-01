В первый день нового года Украина прекратила транспортировку газа из РФ в Европу. Словацкий премьер-министр в новогоднем видеообращении попытался напугать «последствиями» соответствующего шага Киева, сообщает издание «НБН».

По словам представителя Братиславы, в мировой политике неважно «слоны любят друг друга или дерутся – всегда страдает трава». Глава правительства отметил, что он не хочет для своего государства такой «травы», которую его руководство наблюдает после остановки транспортировки «голубого топлива» из страны-агрессора Украиной.

Политик считает, что соответствующее решение властей соседнего государства обернется «драматическими последствиями» для всех членов ЕС, однако не для россиян.

Напомним, сегодня истек срок действия 5-летнего контракта на транзит «голубого топлива» Украиной из РФ. Ранее глава государства Владимир Зеленский предлагал транспортировать газ других стран в Европу.

Также президент комментировал недавнюю встречу словацкого премьера с кремлевским диктатором в Москве.