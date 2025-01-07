В ходе ежегодной пресс-конференции послов в Париже глава Франции сообщил, что военнослужащие его страны покидают государства Африки, которым они помогали проводить антитеррористические операции против джихадистов, пишет издание «НБН», ссылаясь на агентство «Укринформ».

По словам главы Франции, его армия присутствовала в суверенных странах Африки по просьбе их руководства. Однако в этих странах произошли перевороты и к власти при поддержке РФ пришли хунты.

После этого Париж завершил военное присутствие в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, в прошлом месяце начал выводить свою армию из Чада, а также в ближайшее время заберет своих солдат из Сенегала.

«Мы не являемся помощниками путчистов», – сообщил французский лидер.

Политик уточнил, что Франция не отступает на материке, а «прозревает и реорганизуется». Президент обратил внимание на то, что лидеры государств Африки забыли поблагодарить Париж за все, что он для них сделал за последние 12 лет.

Также на встрече с французскими послами глава государства призвал Украину вести «реальные дискуссии» по территориальным вопросам.