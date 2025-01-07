Руководитель польского внешнеполитического ведомства, выступая на ежегодной встрече французских послов в Париже, предупредил, что европейские государства вскоре могут испытать сильное давление для достижения мирного соглашения с РФ.

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на страницу Сикорского в социальной сети Х (бывший Twitter).

Дипломат отметил, что европейцы должны соглашаться только на такую сделку, которая не позволит оправиться агрессивной стране. По его словам, РФ гораздо слабее, чем думают многие в Европе.

Глава МИД подчеркнул, что украинцы заслуживают мира и нуждаются в нем, однако его достижение должно основываться на справедливых условиях, а не капитуляции страны. Министр призвал союзников сделать все, чтобы усилить позицию Украины в будущем переговорном процессе с Москвой.

Отметим, что на встрече послов Франции глава государства Эммануэль Макрон призвал Украину вести «реальные дискуссии» по территориальным вопросам.