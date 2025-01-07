Хенниг-Клоска в эфире польского информационного телеканала TVP Info высказалась об угрозах главы словацкого правительства Роберта Фицо остановить поставки электроэнергии в Украину, если она остановит транспортировку газа из РФ в Европу.

Министр заявила, что поведение словацкого премьера направлено против европейских государств, информирует издание «НБН».

Чиновница заверила, что если представитель Братиславы выполнит свои угрозы, польский оператор готов увеличить продажи электроэнергии Украине, если Киев захочет сделать этот или ему придется.

Отметим, что, по данным СМИ, несмотря на угрозы Фицо, словацкий оператор системы передачи электроэнергии не намерен нарушать условия договора с НЭК «Укрэнерго», который был заключен на 12 месяцев весной 2024 года, и прекращать поставки.

Ранее Фицо также угрожал из-за «диверсии Зеленского» уменьшить или вовсе прекратить предоставлять помощь украинским беженцам в Словакии.