Глава американского оборонного ведомства в интервью агентству Bloomberg ответил на критику относительно стратегии поддержки Украины Белым домом, информирует издание «НБН».

Министр рассказал, что существует мнение о том, что РФ имеет преимущество и «все козыри». Остин согласен, что у страны-агрессора есть некоторые преимущества, но при этом она «не доминирует полностью в этом уравнении».

Чиновник предупредил о том, что если Москва получит то, к чему она стремится, в будущем это будет дорого стоить. Этот фактор, по его словам, должна учитывать администрация новоизбранного президента США, стремясь остановить боевые действия в Украине.

Глава Минобороны обратил внимание на то, что захватчики также столкнулись с вызовами – Кремль вынужден просить боеприпасы, оружие и даже живую силу у Северной Кореи и Ирана. Чтобы удержать большие украинские территории, РФ потребуются значительные ресурсы даже после прекращения боевых действий.

Министр добавил, что политика администрации Байдена по Украине помогла стране выжить и защитить свою территорию.

Напомним, руководитель польского МИД Радослав Сикорский предупредил европейских союзников о «сильном давлении» для достижения мирного соглашения с РФ.