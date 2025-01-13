Накануне власти Швейцарии и Сербии сообщили, что готовы организовать встречу 47-го американского президента после его инаугурации с кремлевским диктатором, чему не помешает ордер МУС на арест Путина, информирует издание «НБН».

Как пишет пропагандистское агентство «Интерфакс», пресс-секретарь Путина в комментарии росСМИ заявил, что говорить о месте встречи лидера россиян и новоизбранного главы Штатов пока что преждевременно.

Спикер кремлевского диктатора, говоря о предложении Сербии и Швейцарии предоставить площадку для переговоров, отметил, что пока нет никакой предметной подготовки к встрече Путина и Трампа. Чиновник добавил, что Москва «будет смотреть» уже после смены власти в Вашингтоне.

Напомним, издание Politexpert рассказало, как в Штатах могли выбрать другой город в качестве столицы.

Ранее в МИД Украины отреагировали на намерение новоизбранного президента США встретиться с лидером россиян.