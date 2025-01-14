Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью российскому пропагандистскому изданию «Комсомольская правда» заявил, что переговорный процесс по Украине якобы должен происходить только между Москвой и Вашингтоном.

По его словам, «ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем», поэтому другие западные государства не должны участвовать в переговорах, информирует «НБН».

Помощник кремлевского диктатора считает, что руководство ЕС «давно не имеет права» говорить от имени стран-членов организации, в частности Венгрии, Словакии, Румынии и Австрии. Соратник Путина утверждает, что эти государства «занимают взвешенную позицию» в отношении РФ и «заинтересованы в стабильности в Европе».

Чиновник добавил, что Москва намерена достичь целей так называемой «спецоперации» в Украине и хочет, чтобы мир признал Донетчину, Луганщину, Херсонщину, Запорожье и Крымский полуостров частью страны-агрессора.

Как сообщалось, в Кремле отреагировал на предложение властей Сербии и Швейцарии организовать встречу Путина с Трампом.