Глава литовского внешнеполитического ведомства заявил, что если Киев попросит западные государства, в частности его страну, отправить в Украину военных, Вильнюс рассмотрит соответствующее обращение.

Руководитель МИД заверил, что литовское руководство в таком случае обсудило бы с союзниками и украинскими властями то, как это будет выглядеть, пишет издание «НБН» со ссылкой на LRT.

Дипломат напомнил, что после саммита в Париже президент Франции пригласил литовского лидера обсудить инициативу по расширению военного участия на украинской территории.

Министр отметил, тогда глава Литвы не исключил такую возможность, поскольку его страна и ранее делала вклад в безопасность в Европе и дипломатическим путем, и другими средствами. Будрис убежден, что если встанет вопрос об отправке вооруженных сил Западом в Украину, флаг Литвы будет там.

Как сообщалось, по данным СМИ, лидеры ЕС опасаются, что Дональд Трамп проведет переговоры с главой Кремля по Украине «через головы европейцев».