Российское пропагандистское агентство «РБК» сообщило, что страна-агрессор намерена открыть таможенный пункт пропуска в морском порту города Бердянск Запорожской области. Оккупанты задействуют объект для ускорения нелегального экспорта украденного украинского зерна, пишет издание «НБН».

Соответствующее предложение внес в октябре прошлого года «губернатор» временно захваченных территорий Запорожья Евгений Балицкий, о чем стало известно из письма вице-премьера РФ Виталия Савельева кремлевскому диктатору от 12 декабря 2024 года.

На письме стоит резолюция Путина: «Согласен». Российскому лидеру должны подать доклад об исполнении указа до 8 августа.

Летом прошлого года гауляйтер Запорожья написал письмо главе Кремля, в котором жаловался на таможенное оформление экспортных грузов, которые проходят через порт Бердянска, в Краснодарском крае.

Тогда «чиновник» предлагал диктатору создать пункт пропуска в захваченном городе, чтобы уменьшить время выхода товаров из региона, снизить расходы на их транспортировку и отправлять прямые рейсы в другие государства.

Напомним, начальник ОВА Иван Федоров сообщил, что глава Кремля отказался от планов по наступлению на Запорожье.