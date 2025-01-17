В комментарии российскому пропагандистскому агентству «РИА Новости» спикер Путина сообщил, что руководство РФ не ожидает, что позиция США по войне в Украине изменится, несмотря на заявления о готовности к переговорному процессу, пишет издание «НБН».

Также пресс-секретарь диктатора прокомментировал соглашение о 100-летнем партнерстве Киева и Лондона, который 16 января подписали украинский лидер Владимир Зеленский и глава правительства Великобритании Кир Стармер.

Договор предусматривает сотрудничество двух государств в сфере обороны и безопасности, в частности сотрудничество в Азовском море, которое РФ считает своим внутренним.

По словам Пескова, Соединенное Королевство – член Североатлантического Альянса, поэтому возможное продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам не может не беспокоить Москву.

Как сообщалось, кремлевский диктатор принял предложение «губернатора» оккупированного Запорожья Евгения Балицкого по ускорению вывоза краденого украинского зерна за границу.