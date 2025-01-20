Результаты соцопроса YouGov по заказу американской телерадиокомпании CBS News показали, что 61% граждан США не одобряет желание новоизбранного главы государства «приобрести Гренландию», пишет издание «НБН».

54% респондентов считают, что разговоры политика о покупке арктического острова, который входит в состав Дании, – элемент торга по поводу чего-то другого. Однако среди сторонников республиканца большинству нравится такая идея, об этом заявили 68%.

Учитывая скандальные высказывания Трампа накануне его инаугурации, несмотря на это, 60% опрошенных имеют оптимистичные ожидания от его возвращения на президентский пост. При этом 40% не ждут ничего хорошего после прихода 47-го главы государства в Белый дом.

Также 46% американцев верят, что новоизбранный лидер страны поспособствует большему миру и стабильности в международном сообществе, среди его сторонников таких граждан 88%.

Напомним, на прошлой неделе СМИ писали об опасениях в ЕС относительно переговоров Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным по Украине, которые новоизбранный президент США может провести «через головы европейцев».