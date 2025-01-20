Портников, говоря о встрече Трампа с Путиным, высказался об их ожиданиях. По его словам, главе Кремля нужна встреча ради встречи, как это в своем время нужно было северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, пишет издание «НБН».

В свою очередь, как отметил аналитик, 47-й президент США хотел бы результативного общения с российским лидером, после которого можно объявить о начале процесса завершения боевых действий.

При этом неизвестно, какие инструменты есть у новоизбранного главы Белого дома, чтобы убедить кремлевского диктатора пойти на компромисс по Украине, поскольку нет признаков того, что Путин готов к уступкам.

Журналист добавил, что также неизвестно, готов ли Трамп обеспечить нашей стране надежные гарантии безопасности, которые не позволили бы РФ возобновить войну даже после того, как он покинет пост президента.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан анонсировал «большое наступление» и «оккупацию Брюсселя» после вступления Трампа в должность главы Америки.