Экс-глава немецкого правительства, выступая на приеме ХСД в Дюссельдорфе, заявила, что развязанная РФ в Украине война остановила основной принцип послевоенного порядка в Европе – территориальной неприкосновенности.

По ее мнению, только с Америкой и Североатлантическим Альянсом можно добиться поражения кремлевского диктатора в войне и сохранить независимость Украины, сообщает издание «НБН» со ссылкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бывший канцлер назвала 47-го главу Белого дома «особым президентом», который «защищает законные интересы США». При этом политик не верит в «беспроигрышные ситуации» в многостороннем сотрудничестве, поскольку всегда есть победитель и побежденный. Экс-чиновница добавила, что изменить новоизбранного лидера американцев нельзя, однако союзники могут «реагировать на него».

Напомним, ранее Меркель утверждала, что начало пути Украины в Североатлантический Альянс в 2008 году спровоцировало бы Путина начать вторжение раньше.