На днях пропагандист Такер Карлсон обвинил администрацию экс-главы США Джо Байдена в попытке убийства кремлевского диктатора якобы по предложению бывшего госсекретаря Энтони Блинкена. При этом «американский Соловьев» не предоставил никаких аргументов или доказательств своим словам.

На заявление псевдожурналиста в своем Telegram-канале отреагировал спикер Государственной Думы РФ. По его словам, сказанное Карлсоном международным институтам «нужно воспринимать серьезно», пишет издание «НБН».

Володин пожаловался, что ни 46-й глава Америки, ни экс-госсекретарь США не опровергли слова псевдожурналиста. Чиновник назвал, «серьезнейшей угрозой безопасности» и «путем к началу войны» подготовку к физической ликвидации главы РФ.

Соратник Путина написал, что удалось избежать нападения на венгерского премьера Виктора Орбана, а также были покушения на главу словацкого правительства Роберта Фицо и Дональда Трампа в ходе президентской гонки.

Представитель Москвы убежден, что эти инциденты и подготовка ликвидации кремлевского диктатора – это «звенья одной цепи». Володин призвал провести расследование и привлечь Байдена и Блинкена к ответственности.

Как сообщалось, глава Украины Владимир Зеленский похвалил риторику Трампа относительно России и Путина.