Глава партии «Альянс Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» в интервью подкасту Berlin Playbook от Politico заявила, что не считает 47-го президента США «большим носителем мира» и скептически относится к нему, пишет издание «НБН».

В то же время немецкий политик не исключает, что глава Белого дома может стать ключом к завершению войны в Украине, учитывая, что кремлевский диктатор согласился встретиться с американским лидером. По ее словам, нужно надеяться, что переговоры Трампа с Путиным помогут достичь мира.

Отметим, что Вагенкнехт выступает за более тесные отношения Берлина с главой Кремля, ее часто критикуют за распространение российской пропаганды относительно войны в Украине.

Также политик резко критикует предоставление военной помощи Киеву Германией, утверждая, что страна не может победить на поле боя и деоккупировать территории. По ее словам, безответственно продолжать поставки оружия вместо ведения переговоров о прекращении огня.

Напомним, накануне глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что без переговоров о завершении войны Украина станет «Афганистаном ЕС».