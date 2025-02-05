Специальный посланник американского президента по вопросам Украины и РФ на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил, что он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие пройдет с 14 по 16 февраля.

По его словам, он намерен рассказать о стратегии главы Белого дома по завершению российско-украинской войны на этом ведущем мировом форуме, пишет издание «НБН».

Кроме того, как рассказал Келлог, он также намерен встретиться с союзниками Соединенных Штатов Америки, которые готовы работать с Вашингтоном.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности – одна из самых влиятельных в мире встреч экспертов в области политики и безопасности. В этом году в мероприятии примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций.

Ранее Келлог заявил, что Киеву и Москве придется пойти на уступки ради завершения боевых действий. Спецпредставитель Трампа сообщил, что украинский лидер готов смягчить свою позицию по территориям его страны.