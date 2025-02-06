Глава Польши в эфире Kanal Zero заявил, что он не выдвигал властям соседнего государства ультиматум в связи с вопросом эксгумации жертв Волынской трагедии, пишет издание «НБН» со ссылкой на РАР.

Президент утверждает, что он не относится к людям, которые отказываются помочь соседу, у которого «горит дом», даже если этот сосед в прошлом причинил ему много зла.

Политик сказал, что украинцы глубоко убеждены в том, что они защищают европейские страны и не думают, что они чем-то обязаны полякам за их помощь.

По его словам, накануне полномасштабного вторжения РФ он обсуждал с украинским лидером вопрос исторической памяти, в частности Волынскую трагедию. Дуда отметил, что коммуникация с Зеленским по поводу эксгумации жертв отличается от разговоров с бывшим главой государства Петром Порошенко, которые «не дали никаких результатов».

Польский президент пообещал, что Киев и Варшава будут делать шаги, чтобы Волынская трагедия перестала быть поводом для гнева между двумя народами.

Напомним, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что «не видит» Украину в ЕС и НАТО. Зеленский ответил на высказывания политика.