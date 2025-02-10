Британская газета Financial Times заявило, что Москве стало сложно удерживать влияние на постсоветские страны Азии после начала полномасштабной войны. В отчете правительства РФ говорится о том, что государство-агрессор не может наладить экономические связи с глобальным югом из-за давления Запада, информирует «НБН».

В документе, который датируется апрелем 2024 года, отмечается, что санкции вбили клин между РФ и некоторыми из ее ближайших торговых партнеров. Кремль хочет восстановить доступ к мировой торговле и сосредоточить Россию в центре евразийского торгового блока, который конкурирует со сферами экономического влияния США, Европейского Союза и КНР.

Москва рассчитывает, что новый блок соединит государство-террориста с глобальным югом. Каждая страна должна получить доступ к сырью, объединять финансовые и транспортные связи. Однако россияне не могут реализовать свой план из-за Запада, который согласовал санкции против РФ со странами Центральной Азии и предложил им доступ к глобальным рынкам, цепочкам поставок и транспортным коридорам, которые обходят агрессора.

Союзники Москвы извлекли свою выгоду из антироссийских санкций: они переносят производство из РФ, вытесняют ее бизнес за пределы своей юрисдикции, берут под контроль импортные и экспортные потоки. Страны Центральной Азии пользуются уязвимостью государства-террориста и стремятся интегрироваться без нее в другие организации.

Напомним, на днях в Словакии заявили о возобновлении транзита газа из РФ в обход Украины.