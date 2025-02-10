Представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции в Москве сообщил, что у РФ и США нет договоренностей о контактах на высшем уровне, сейчас коммуникация между странами происходит на уровне МИД.

При этом, по его словам, «нет смысла» разглашать подробности этих контактов, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Рябков отметил, что команда американского лидера обозначает интерес в возобновлении диалога между Москвой и Вашингтоном, к чему готово российское руководство.

В то же время заместитель Лаврова пожаловался на то, что в Кремле не видят «изменение курса» США – Америка продолжает предоставлять Украине военную помощь и говорит о том, что Россия должна пойти на уступки и компромиссы ради достижения мира. В очередной раз чиновник заявил, что Белый дом должен признать и учитывать «определенные сдвиги в ситуации на земле».

Напомним, на прошлой неделе в Государственной Думе РФ назвали приблизительные даты встречи лидера американцев с кремлевским диктатором.