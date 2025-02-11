Разведка Великобритании в своем отчете пишет, что Кремль пытается бороться с демографическим кризисом в РФ, но тщетно. Частью стратегии борьбы с низкой рождаемостью являются штрафы за «чайлдфри», пишет «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

Британская разведка обратила внимание на материал независимого российского издания «Новая газета». СМИ сообщило, что в РФ и на ВОТ Украины впервые выписали штраф за пропаганду «чайлдфри», после подписания закона кремлевским диктатором в прошлом году.

В документе отмечается, что Москва с помощью нового закона намерена частично решить серьезную демографическую проблему сокращения населения страны-агрессора. Ситуация усложнилась после полномасштабного вторжения в Украину, когда около 1,3 миллиона российских граждан выехали за границу.

Разведка Соединенного Королевства пишет, что демографические проблемы – долгосрочный вызов для экономики и общества России, который Кремль не сможет побороть.

Ранее СМИ сообщили, что Москве сложно удерживать влияние на постсоветские страны Азии после начала полномасштабной войны.