Генеральный секретарь НАТО в ходе брифинга в Брюсселе заявил, что он согласен со словами главы Белого дома о необходимости распределения помощи Украине между Америкой и европейскими государствами.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

В 2024-м Альянс согласился передать Киеву 40 миллиардов евро помощи на протяжении года, а в результате организация выделила на украинскую оборону больше 50 миллиардов. Половина средств была предоставлена Канадой и союзниками в Европе.

Рютте считает, что это был большой шаг в направлении того, к чему призвал американский лидер. Политик убежден, что помощь Украине необходимо распределять между США и европейскими государствами, кроме того, последним стоит «значительно больше» инвестировать в свою оборону.

Как сообщалось, глава США намерен компенсировать помощь Америки Украине независимо от исхода войны.