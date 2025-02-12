Британская газета The Sun, ссылаясь на слова инсайдера, сообщило, что американский президент отказался высылать из США принца Гарри на фоне продолжающегося судебного процесса по его иммиграционному статусу из-за теплых отношений с Чарльзом III.

Собеседник издания объяснил, что глава Белого дома понимает, какой вред это нанесет королевской семье и из уважения к монарху отказался от намерения депортировать принца Гарри и его жену, пишет «НБН».

Журналисты отмечают, что король Соединенного Королевства регулярно общается с Трампом и пишет в Штаты много писем. Чарльз III прислал политику слова поддержки после пережитого им покушения в сентябре 2024 года и поздравлял его с вступлением в должность главы государства накануне инаугурации.

В свою очередь лидер американцев после того, как британский монарх в начале прошлого года объявил о своем диагнозе онкологии, сказал, что посылает свои молитвы за его скорейшее выздоровление.

Кроме того, Трамп и Чарльз III ранее дважды встречались и смогли найти общий язык, как утверждает британское издание Daily Mail.

Ранее глава Белого дома говорил, что у него были отличные отношения с королевой Елизаветой II. Американский лидер заявлял, что он был «любимым президентом» матери Чарльза III.

Напомним, СМИ узнали, какое письмо в 1995 году от британской королевы получила принцесса Диана.