Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Clay Travis and Buck Sexton Show заявил, что глава Белого дома хочет как можно скорее закончить российско-украинскую войну, однако урегулирование будет происходить поэтапно, пишет «НБН».

По словам американского чиновника, Трамп достаточно прямолинеен и при его президентстве полномасштабная война в Украине якобы не началась. Поскольку завершение боевых действий – трудная задача, придется ее выполнять поэтапно.

Рубио предположил, что процесс начнется с прекращения огня, далее будет согласовано открытие коридоров оказания помощи и обеспечение отсутствия ударов по энергетике с двух сторон. Госсекретарь США добавил, что Европе, в свою очередь, нужно будет предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Американский чиновник также убежден, что для урегулирования российско-украинской войны должны прилагать усилия не только Штаты и их европейские союзники – необходимо участие государств по всему миру.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что ЕС «нужно заслужить» место за столом переговоров по Украине.